Además, José Muñoz asegura que Mazón ya sabía de la situación de varios municipios valencianos con la DANA porque tuvo "varios avisos de sobra" y ya lo sabía "antes de la comida". "Lo más grave en estos momentos es que volvemos a escuchar una versión adicional y yo defiendo mi derecho legítimo a no creérmelo porque lleva seis versiones diferentes. Creo que no me lo creo yo y no se lo creen los responsables del Partido Popular. Esto se acaba de una manera muy sencilla, que es diciendo la verdad", aclara el portavoz de las Cortes Valencianas.