José Luis Ábalos denuncia la investigación de la UCO

José Luis Ábalos contraataca y denuncia a la Guardia Civil por haber violado sus garantías judiciales, considera que la UCO le ha investigado siendo aforado y no podía hacerlo. Según informa Isabel Sanz en el vídeo, el exministro hace referencia a unos seguimientos y a una correspondencia privada que constan en el informe que presentaron durante la investigación del caso Koldo. Además, ha reiterado que no ha obtenido ningún enriquecimiento ilícito.

En la denuncia Ábalos solicita amparo al Ministerio Público después de haber tenido conocimiento de unos hechos que considera "muy graves". El exministro recuerda que la UCO intervino el teléfono de su exasesor Koldo García y captó una conversación que mantuvieron ambos y por la que pudieron conocer que García le enviaría documentación que le había entregado previamente el ya ex subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez. Señala que esa documentación le iba a llega a través del hermano de Koldo García, Joseba García.

Al hilo, explica que la gravedad del hecho radica en que "una investigación realizada a un aforado vulnerando un derecho fundamental (...) ha tenido la trascendencia" de imputarle graves delitos. "Por tanto, no se puede entender actuación arbitraria, realizada en la detención y que documentación de la cual yo era destinatario, en mi condición de aforado, como simplemente un daño colateral".

En una rueda de prensa desde el Congreso, el exministro socialista ha remarcado que, a pesar del "ruido", no está dispuesto a que esto sea "normal" y "asumible" en una democracia por mucho que "desagraden los personajes afectados".

En la comparecencia en el Congreso ha criticado el acuerdo que a su juicio existe entre el Ministerio Fiscal y Víctor de Aldama . Se ha referido a él como "delincuente confeso", reprocha que no haya presentado indicios "serios" contra él y a pesar de todo la Fiscalía está dando crédito a su versión.

Ábalos considera que Aldama trató de incriminar a miembros del Gobierno y personas vinculadas al mismo para obtener la libertad y piensa que el presunto comisionista no se ha incriminado. "Si el delito no existe, pues al final uno no se ha autoacusado de nada", sostiene.