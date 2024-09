Investigan a Alvise Pérez por la entrega de 100.000 euros de un empresario relacionado con las criptomonedas

En el siguiente mensaje, se puede comprobar que el dinero no llegaba tan rápido como quería Alvise: “Qué bueno, pero va demasiado lento. El tiempo me come para los pagos de campaña”. Estas palabras las subrayó a solo dos semanas de las europeas y, dos días después, llegó la entrega de los 100.000 euros: “Si te parece bien mañana puedes pasar a por 100.000. Es una cantidad que no me costará recaudar para que muevas el 'Sentinel'". Con esto último, el 'Senitel' se refiere a una compañía que tiene el empresario. Y Alvise le respondió con un “100.000 gracias”.