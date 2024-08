Carles Puigdemont denuncia una 'operación jaula 2' para poner cerco al independentismo

El expresident catalán Carles Puigdemont , que el jueves reapareció en Barcelona , horas antes de la sesión de investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, y después se fugó, no quiere perder protagonismo. Desde W aterloo, sigue muy activo, a través de su red social x, y en una entrevista, la primera que se difunde después de su última fuga, según informa María Zornoza. Denuncia una 'operación jaula 2' para poner cerco al independentismo.

“Si salía bien, permitía demostrar varias cosas. La primera, que nosotros tenemos capacidad para entrar y para salir. Para desafiar a un Estado represor, y que no nos rendimos, y que yo no he ido a entregarme”, ha dicho.