Luda Merino publica 'Tú no lo entenderías', el libro que le hubiese gustado leer cuando descubrió su adopción

Ella misma presume de la buena relación que ha mantenido con su madre y de la sinceridad con la que siempre han tratado el tema de su adopción: "Siempre me habló con la verdad. Me contaba lo que ella sabía, las anécdotas del viaje y me enseñaba las fotos", explica la joven escritora.

Ahora, a sus 23 años Luda ha escrito 'No lo entenderías', el libro que le hubiese gustado leer cuando tenía 15 años: "Yo lo que he hecho ha sido hacer lo que a mi me hubiese gustado cuando tenía 15 años. Yo me ponía a buscar entre los libros de adopción de mi madre haber si había anécdotas o pequeñas situaciones que dijeses 'esto me pasa a mi'. Te alivia saber que hay más gente como tú".