Dani Fernández recuerda su experiencia en 'Auryn' y se sincera sobre si volvería al grupo

Dani Fernández ha sido uno de los invitados de un nuevo programa de 'Martínez y Hermanos'. Dani Martínez le ponía a prueba con una canción del grupo por el que se dio a conocer, 'Auryn' , pero el propio cantante reconocía que no se acordaba de ella y realizaba varias confesiones sobre la exitosa banda .

"Yo esto me lo memorizaba como si fuera un papagayo", decía sobre la letra de la canción. A Dani Fernández le salía el tararear la melodía, pero confesaba que no se acordaba para nada de la letra. Había un motivo: "Yo canto ahora en español porque cuando el grupo terminó yo dije: 'vamos a ver'. Me puse a componer y empecé a hacer mis canciones propias porque todo esto nos lo componían desde fuera", explicó.