El día que Patricia Conde vivió un momento 'tierra, trágame' con Mario Casas: "Jamás le podré volver a mirar a la cara"

La presentadora ha confesado que su momento incómodo fue con el actor Mario Casas . "En los programas en directo pasan muchas cosas y no hay vuelta atrás, no hay nada que hacer. Yo tenía que abrazar a Mario Casas, nos caímos y se me vieron las bragas", ha comentado Patricia Conde.

"Me senté en la mesa y miré a mis cámaras. Les dije si se me habían visto un poco y me dicen 'todo'. Se me vieron unas braguitas como muy cuquis rojas con lunares blancos, como si fueran las bragas de Minnie Mouse. Pensé, 'esto no le puede poner a nadie", ha explicado la presentadora.