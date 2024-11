Las situaciones más surrealistas de Pedri, Luis Zahera y Lorena Castell con fans: "Tuve que avisar a la policía"

Lorena Castell, Pedri y Luiz Zahera responden a la pregunta: ¿has vivido alguna situación surrealista con algún fan?

Luis Zahera, Pedri y Lorena Castell han venido a pasar un buen rato de 'Martínez y Hermanos' y una de las preguntas a las que han tenido que hacer frente es la de si "alguna vez han vivido un momento surrealista con un fan".

Los tres invitados de esta semana a nuestro programa contestaban con un 'sí' a haber vivido este tipo de momento surrealistas con algún fan, el que nos contaban.

Luis Zahera: "Una señora me dio con el bolso, llevaba un cenicero dentro y casi me rompe el brazo"

El primero en romper hielo era Luis Zahera, que nos contaba cómo una fan por la calle le agredió por la calle: "Empezaba a ser popular. Se me acercó una señora y me dio con el bolso, yo pensé que me rompía el brazo, me dio un bajón de tensión, me puse nervioso. Llevaba un cenicero de vidrio en el bolso. Luego se disculpó porque casi me rompe el brazo".

El actor también quería compartir otro de los momentos surrealistas que vivió con otro fan: "Estaba hablando con el móvil por la calle, me quitó el móvil y me dijo: '¿qué? y yo me quedé..."

Lorena Castell: "Me llamaba de madrugada al teléfono fijo de mi casa"

Lorena Castell también tenía dos momentos que compartir en 'Martínez y Hermanos', uno bueno y otro malo. Primero, la presentadora contaba que ahora tiene muy buena relación con una niña que hace años que "iba siempre a verla y le llevaba la merienda".

Pero también nos contaba un momento no tan bueno: "Una chica jovencita que venía a verme también, descubrí que me llamaba de madrugada al teléfono fijo de casa. Tuve que avisar a la policía para avisar de lo que pasaba y descubrieron con el número que era esa persona".

