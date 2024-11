La anécdota de Luis Zahera con su papel en la serie 'Sin tetas no hay paraíso': "La estaba cagando, hubo un silencio"

El actor ha contado su momento 'tierra, trágame' mientras estaba interpretando su papel de 'El Pertur' en 'Sin tetas no hay paraíso'

Dani Martínez ha puesto en un aprieto a los invitados del nuevo programa de 'Martínez y Hermanos'. Pedri, Lorena Castell y Luis Zahera se han tenido que enfrentar a una de las preguntas que más temen los famosos cuando se aventuran a visitar el plató: "¿Has vivido un momento 'tierra, trágame'?"

El intérprete Luis Zahera ha recordado que su momento 'tierra, trágame' lo vivió cuando estaba trabajando en la serie de 'Sin testas no hay paraíso', en donde hizo el papel antagónico de 'El Pertur'. Su momento embarazoso viene a raíz del nombre del personaje que interpretaba.

Zahera ha relatado que cuando era pequeño vivió los atentados de ETA cuando salían por la televisión y en una de esas noticias aparecía constantemente el nombre de uno de los dirigentes del grupo terrorista: Eduardo Moreno Bergareche, al que llamaban 'Pertur'.

"De niño se me instaló en la cabeza que Pertur era un nombre vasco y mil años después me llamaron para la serie", ha relatado el actor. En ese instante, ha hecho un inciso para bromear con el nombre de la serie donde trabajaba: "Habría que titularlo 'Sin tetas no hay paraíso, pero si tienes la po*** gigantesca sí".

El presentador y los invitados no han podido evitar reírse y Zahera ha seguido contando la historia de su personaje. El intérprete ha recordado que cuando se enteró que su personaje también se llamaba Pertur se extrañó: "Yo me quedé pensando, que el director llame a un actor gallego y le pongan un nombre vasco".

Zahera, por las dudas que tenía, le preguntó a su director por el nombre del personaje. "El tipo me estaba mirando como con una cara de 'este es un actor que tiene un poco de retraso'. Estaba detectando que el detectó que yo no era muy listo. ¿Qué hace uno cuando el otro detecta que uno no es muy listo? Pues que se lo repetí más alto", ha contado el actor entre risas.

Al ver que el director no respondía, Zahera le volvió a preguntar todavía más alto: "Yo me puse digno, sabía que la estaba cagando. Le dije que se me hacía tela de raro, le metí 'tela de raro' para parecer de Madrid, que cogieran a un actor gallego y le pusiesen un nombre vasco, Pertur. Entonces allí hubo un silencio..."