Xuso Jones se lo pasa bomba con la moto de un concursante: "Esto es un monstruo"

El equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' junto a Xuso Jones viaja hasta la ciudad de León en buscar del próximo concursante que quiera optar a ganar hasta 50.000 euros.

Tras este momentazo, como agradecimiento, Xuso Jones invitaba a Raúl a participar en 'Lo sabe, no lo sabe' y, aunque tenía que irse a trabajar, cuando le ha dicho el presentador que podía ganar hasta 50.000 euros, llamaba a su jefe para llegar más tarde y aceptaba la propuesta.

Durante el concurso, Raúl no ha tenido mucha suerte, conseguía muy bien identificar a los viandantes que debían acertar a las preguntas que planteaba Xuso, pero no pasaba lo mismo con los viandantes que tenían que no conocer o fallar las respuestas.