Una fan de Xuso Jones 'le recrimina' que no le responda por redes: "Te he mandado muchos mensajes"

Xuso Jones visita Albacete y convierte a Anabel en la próxima concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

La sorpresa del presentador al encontrarse una viandante que le 'reprocha' que no le responda a los mensajes por Instagram

'Lo sabe, no lo sabe' viaja hasta la ciudad de Albacete en busca de un nuevo concursante que quiera optar a ganar 50.000 euros.

Una mujer se acerca al presentador y le dice: "No me lo puedo creer, por fin me has hecho caso y has venido a Albacete".

En ese momento, el presentador se queda sin palabras y pregunta: "¿Cómo que yo te he hecho caso?" y ella le explicaba que le había escrito hasta en cinco ocasiones mensajes por Instagram sin haber recibido ninguna respuesta.

Al ver estos mensajes, Xuso Jones se llevaba las manos a la cabeza y se disculpaba: "Qué vergüenza, perdóname cariño es que yo no me meto mucho a leer quien me escribe".

Sobre los mensajes, la viandante señalaba, que en todos los mensajes le pedía que acudiera a Albacete con 'Lo sabe, no lo sabe' para concursar: "Entonces tengo que ser yo la que concurse", ante esta afirmación el presentador se reía y afirmaba: "Si me has mandado cinco mensajes y no te he contestado es que tienes muchas ganas de jugar, ¿concursamos?".