Un participante consigue 'in extremis' llevarse el premio de 'Lo sabe, no lo sabe': "Ya puedes invitar a un chuletón"

'Lo sabe, no lo sabe' busca un nuevo concursante que pueda optar a ganar hasta 50.000 euros por las calles de Madrid. Xuso Jones se fija en un hombre sentado en un banco y le pregunta qué hace, y él le responde : "Buscando trabajo". En ese momento, Xuso le ofrece concursar y ganar un buen dinerito y Jesús no se lo piensa y acepta la invitación.

El comienzo de Jesús no ha sido con buen pie. El concursante debía encontrar a alguien que supiera terminar el refrán que " el muerto al hoyo y el vivo al ..." Sin embargo, Jesús se fijaba en un viandante que respondía "el vivo al pollo" y era incorrecto , esto obligaba al concursante a utilizar la 'llamada de emergencia'. Su chica, Arantxa era la elegida para responder, que contestaba "bollo" de manera correcta.

Desde la 'llamada de emergencia' la suerte de Jesús seguía sin aparecer, el siguiente viandante por una letra respondía de manera incorrecta el nombre de la jugadora del Barcelona que se convirtió en la primera futbolista en recibir el Balón de Oro dos veces. Jesús no tiraba la toalla y en la siguiente ronda, lograba que el peatón elegido por él no respondiera correctamente, que le hacía ganar 600 euros.

Llegados a este punto, Xuso ofrecía a Jesús ganar más dinero jugando a la pregunta multiplicadora. Tras este ofrecimiento, el concursante no se lo pensaba dos veces y aceptaba: "Lo tengo claro, 600 euros no me van a solucionar la vida". Jesús elegía un sobre y lograba multiplicar por tres el premio y aspirar a ganar 1.800 euros.