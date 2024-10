El bonito gesto de una participante de 'Lo sabe, no lo sabe': "Si gano lo voy a donar a la investigación"

Xuso Jones andaba de las calles de Santiago de Compostela preguntando: "¿Quién me presta una concha para finalizar mi camino? necesito una concha para terminar mi Camino de Santiago".

En ese momento, una señora le abordaba y le decía: ¡Por casualidad, yo me llamo Concha! Xuso Jones empezaba a reírse a carcajadas y comentaba: "Yo buscaba una concha para terminar el Camino de Santiago, no alguien que se llamase Concha". Ambos se reían y la mujer se convertía en concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'.