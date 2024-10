Xuso Jones, a carcajada limpia con la nueva versión de 'Carolina' que se inventa un viandante: "Tú no sabes si está para bailar..."

Xuso Jones acude a la ciudad de Alicante para conocer a María , la siguiente concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'. Nuestro presentador se queda fascinado con los perros adoptados de María, por lo que anima a su dueña a competir por los 50.000 euros en el programa y acaba aceptando. Además, intentará superar las rondas con el 'cuestionario musical'.

María, una maquilladora de 27 años, escucha muy atenta la primera pregunta: " ¿Cómo se llama la muchacha de la que M-Clan dice en su canción que "no tiene edad para hacer el amor? ". Sin embargo, no encuentra la persona indicada y tendrá que hacer del uso de la 'llamada de emergencia' para intentar lograr los primeros 200 euros.

Nuestra concursante no consigue superar la primera ronda al no dar con la persona adecuada que se supiera la canción. Sin embargo, Xuso anima a la persona a improvisar cómo sería el tema con la respuesta que él lanzó. Nuestro presentador le da el micrófono y se pone a cantar esta nueva versión: "María Carolina, trátalo bien. Tú no sabes si está para bailar o para rolear".