Xuso Jones pierde la paciencia con Justi, una de las concursantes más enérgicas de 'Lo sabe, no lo sabe': "Me duele la cabeza..."

Xuso Jones se desplaza a la ciudad de Oviedo para encontrar a Jonathan y su madre, Justi , los siguientes participantes de 'Lo sabe, no lo sabe'. En cuanto el presentador les dijo que podían ganar hasta 50.000 euros, nuestros nuevos concursantes no se lo pensaron ni un segundo y decidieron jugar.

La pareja de concursantes consigue sus primeros 200 euros al encontrar a la persona indicada que debía saberse la respuesta. Jonathan le da los billetes en la mano a su madre, sin embargo, a ella le cuesta dárselos al equipo del programa. "Pero si me los acabas de dar", cuenta Justi a Xuso.

La pareja de concursantes alcanza los 600 euros y Justi, muy emocionada, se atreve con un baile para celebrarlo. Sin embargo, no consiguen a la primera los 1000 euros, por lo que utilizan la 'llamada de emergencia', contactan con la hermana de Jonathan y, finalmente, logran superar la cuarta ronda.

Justi y Jonathan, una vez que tienen los 1000 euros , deciden seguir jugando para multiplicar el precio por tres y optar a lograr 3000 euros. Xuso Jones, les da un poco de espacio para que decidan: " Me duele la cabeza... ", explica el presentador a las cámaras mientras alucina con la energía de Justi.

Pero, por desgracia, la persona a la que escogen para que no supiera la respuesta acaba acertando, por lo que nuestra pareja de concursantes pierden los 3000 euros. Aunque no se fueron con las manos vacías, sino que se marcharon con la camiseta de los perdedores de 'Lo sabe, no lo sabe'.