La emoción de un concursante tras alzarse con 19.000 eurazos: ''Estoy temblando''

Por las calles de Bilbao se encontraba Xuso Jones a Gorka, el próximo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'. Gorka paseaba junto a su novia por la plaza y al presentador le llamaba la atención la maleta que portaba, le paraba y descubría que era la equipación completa de esgrima.

El presentador nos dejaba un momentazo al intentar practicar esgrima con el nuevo concursante, pero pese a que no se le daba muy bien, lo daba todo junto a él, que aceptaba jugar para intentar llevarse algo para el club del cual es el presidente.

''¿Cómo se llama la detective que se enfrenta a Hannibal Lecter en 'El silencio de los corderos'?'', rezaba la pregunta, y Gorka se mostraba nervioso: ''Buah, menos mal que no tengo que responder yo porque no tengo ni idea, ni la menor idea''.

Gorka elegía a una mujer y ella respondía un poco dubitativa: ''Clarice, pero no me sé el apellido'', el presentador, tras unos segundos, daba la respuesta como correcta, lo que significaba que Gorka acababa de ganar 19.000 euros y él no podía contener la emoción: ''Estoy temblando ¿te puedo dar un abrazo?''.