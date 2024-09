La proposición de película de Xuso Jones a una concursante: ''He sentido una conexión''

Xuso Jones ha protagonizado un momentazo en 'Lo sabe, no lo sabe' y ha hecho partícipes a todos los espectadores del concurso de la increíble propuesta que le ha hecho a una viandante que paseaba tranquilamente por las calles de Oviedo con su familia.

Tras su charla, el presentador avanzaba pero se quedaba con la cosita de no haberles ofrecido concursar: ''Ay, qué majas, he estado a puntito de cogerlas que son muy majas ¿Qué hago, voy?''.

El presentador no se lo pensaba mucho más y pedía la canción de 'Titanic' para volver a hablar con ellas. ''¡He vuelto familia!'', gritaba mientras agarraba de la mano a la que quería que fuese la siguiente concursante del programa, y Xuso protagonizaba un momentazo de película.

Arrodillado para llevar a cabo una gran proposición, el presentador se lo pedía: ''Te necesito, te he visto y he sentido una conexión ¿Quieres ser mi siguiente concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'? Solo necesito escuchar ahora mismo un 'Sí quiero''.