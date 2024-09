Xuso Jones sorprende al confesar la condición que le impide jugar al cubo de Rubik : ''Nunca he podido''

Paseando por la calle con el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' , se encontraba Xuso Jones a Nuria, una valenciana que disfrutaba de un paseo. La auxiliar de enfermería aceptaba, sin dudarlo, la propuesta del presentador de concursar en el programa.

El viandante elegido debía no saber la respuesta a la siguiente pregunta: ''¿Cuántos colores tiene el cubo de Rubik de cuatro por cuatro?'', y Nuria buscaba a ''un hombre mayor'', mientras Xuso le confesaba que ''nunca ha podido jugar al cubo de Rubik''.

''Yo te tengo que decir que soy daltónico y no he podido jugar nunca en mi vida al Rubik, es que no veía nada'', confesaba Xuso ante las cámaras del concurso.