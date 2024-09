Xuso Jones y una viandante protagonizan un entrañable momento en 'Lo sabe, no lo sabe': ''Es como si fueras mi nieto''

Xuso ha elegido a Antonio para participar en 'Lo sabe, no lo sabe'

El presentador ha tenido un entrañable encuentro con una mujer que ha ayudado al concursante

Xuso Jones protagoniza junto a Pilar una clase de baile improvisada en medio de la calle: "Parezco un tronco"

En Torremolinos, Xuso Jones se enocntraba haciendo footing a Antonio, un podólogo al que el presentador paraba para animarle a concursar junto a él en 'Lo sabe, no lo sabe'. Antonio aceptaba la propuesta de Xuso y los dos recorrían el paseo marítimo en busca de los viandantes que le ayudasen a responder a todas las preguntas que podrían hacerle ganar hasta 50.000 euros.

Durante su búsqueda, al presentador le llamaba la atención una mujer mayor a la que preguntaba sobre su día y ambos protagonizaban un cómico momento. ''Hace mucho calor, mire yo cómo tengo que ir yo vestido para 'Lo sabe, no lo sabe', que este es mi uniforme'', le decía Xuso y la mujer le pedía que se lo quitase: ''Pero quítatelo, no te van a decir nada'', y el presentador le explicaba que no podía porque estaba en la tele.

María, así se llamaba la viandante, respondía entre risas: ''En verano no se puede regañar que hace mucho calor. Yo no me lo quito porque ya estoy muy vieja, si no me lo quitaba''. Tras el cómico momento, Xuso y Antonio se despedían de María, pero poco después Antonio se arrepentía y la elegía para que respondiese a una pregunta por él. María aceptaba el reto, aunque dudaba un poquito: ''Que no sea muy peligrosa la pregunta, si yo llego a saber esto me habría echado un poquito de maquillaje en la cara''.

''En italiano, ''fratello'' significa hermano, ¿pero cómo se dice ''hermana''?'', rezaba la pregunta. ''Yo creo que hermana. Cómo se va a decir, yo no sé italiano. Es que no sé italiano, ni inglés. Tú te crees que yo a estas alturas voy a saber algo?'', confesaba María y Xuso no podía parar de reír ante la sincera respuesta de la viandante. Pero como Antonio debía buscar a alguien que no supiera la respuesta, María daba de lleno al no contestar y Antonio conseguía hacerse con 400 euros.