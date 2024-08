Jesús estaba tomando algo tan tranquilo en una terraza con un amigo cuando Xuso Jones apareció y él no podía dar crédito. "¿Perdona?", reaccionaba él. Más impactado se quedó cuando el presentador le propuso jugar a 'Lo sabe, no lo sabe' para invitar a su amigo a la próxima ronda.

En su búsqueda de personas para contestar a las preguntas que le harían ganar dinero, Jesús escogió a un señor, Carlos, para que no respondiese correctamente a una de las cuestiones. Pero lo más divertido fue la reacción de Carlos cuando Xuso Jones le formuló la pregunta.

El participante finalmente no acertó el nombre del actor pero eso le valió a Jesús sumar 200 euros. No obstante, al terminar el juego no tuvo suerte y terminó quedándose solo con la camiseta del programa.