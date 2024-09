El periodista Álvaro Nieto relata cómo fue deportado de Venezuela por ser considerado crítico con su Gobierno

Tras negarle la entrada al país, Álvaro Nieto relata cómo fueron las horas posteriores: “Lo que hicieron fue retenerme en el aeropuerto durante dos horas y media o tres, me hicieron varios interrogatorios, bastante exhaustivos, hasta que finalmente me obligaron a tomar un avión de regreso, me deportaron, sin dar ninguna explicación ”.

El periodista también ha querido dejar claro en ‘Horizonte’ que, a pesar de que fue deportado de Venezuela “sin ninguna explicación”, no sufrió ningún daño físico: “Afortunadamente, yo soy un privilegiado porque a mi no me pusieron ni una mano encima. Yo puedo dar gracias de que no pasó nada aquella noche, pero es cierto que hay historias mucho más temibles”.