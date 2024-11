La sorpresa de una soltera al enterarse de que su cita tiene un maniquí como amiga: "Me he quedado..."

Antonio tendrá una cita en el restaurante del amor de 'First Dates'

El soltero va acompañado de Noemí, un maniquí que resulta ser la mejor amiga de Antonio

Antonio acude al restaurante del amor de 'First Dates' con Noemí, un maniquí que resulta ser una gran compañera del soltero. "¡Antonio! ¿Pero esto qué es?", cuenta muy sorprendido Carlos Sobera en cuanto ve al hombre en bicicleta con el muñeco. Antonio es una persona que tiene mucho humor y usa a Noemí para demostrar su gran sentido del humor.

"A Noemi la conocí en un supermercado. La veo al lado de un contenedor y, a partir de ahí, las cosas salieron más rodadas", cuenta el soltero a las cámaras del programa sobre cómo conoció a Noemi. Antonio tenía un vivero, aunque se jubiló y ha podido recorrer el mundo con su autocaravana.

Antonio también explica que Noemí es como un "amuleto" para él y un compañero muy especial para el soltero: "Yo hace que no hago el acto sexual... bueno, el acto sexual con una mujer, bastante tiempo", desvela el soltero a las cámaras de 'First Dates'.

Carlos Sobera, una vez escuchado todo lo que ha dicho Noemí, manda a las camareras a dejarla en un lugar en el que pueda ver en primicia la cita y pregunta a Antonio lo que busca en una mujer para quedarse enamorado perdidamente: "Que tengan buen interior, pero que también estén buenas. Una deportista y que me lleve a mí enganchado para yo tirar para delante".

El presentador, en cuanto escucha todo lo que necesita Antonio, se dirige hasta las puertas del restaurante para presentar a Yolanda, quien será la cita del soltero que tiene a Noemí como su amuleto particular. Yoli es ama de casa, vive en Granada y busca un hombre agradable, limpio y honesto.

Sin embargo, nada más ver al soltero, Yolanda se ha llevado una gran desilusión, puesto que su cita no es lo que se esperaba: "No ha sido mi prototipo. Me he quedado..." En cambio, para Antonio, la ama de casa le ha parecido una mujer muy atractiva: "Tiene una cara guapísima, un pelo muy bonito, un cuerpo muy compacto de arriba a abajo".

Carlos Sobera acompaña a Antonio y Yolanda hasta su mesa para dar inicio a la cita. De hecho, es el momento perfecto para que ambos puedan conocerse más a fondo y ver si la soltera cambia de opinión con respecto a la persona con la que le han emparejado.

Antonio es el primero en "abrirse" con la otra persona contando sus principales pasiones, como la bici o viajar. Lamentablemente, en cuanto Yolanda escucha que su cita adora dar vueltas en bicicleta, se lleva otra desilusión: "Este ciclista no me gusta", cuenta a las cámaras de 'First Dates'.

A medida que avanza la cena, Yolanda cada vez tiene más claro que su cita no es el hombre que ella busca para enamorarse. "No es mi tipo. A mí me gustan altos, musculosillos. Me gustan... no sé si por desgracia o por suerte, más jóvenes que yo. Entonces, me he quedado muy chafada", detalla a las cámaras de 'First Dates'.

En cuanto terminan de tomar la cena, Yolanda se lleva la sorpresa de su vida en cuanto descubre que Antonio tiene a Noemi, el maniquí, como mejor amiga del soltero. La soltera, se queda de pie, estupefacta y sin articular ni una palabra. "Yo, en cuanto he visto a Noemí, me he quedado... así diciendo: ¿pero esto de qué va?", cuenta muy boquiabierta la soltera a 'First Dates'.

Yolanda decide no tener una segunda cita con Antonio