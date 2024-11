Un soltero conquista a su cita a ritmo de 'Los Chunguitos': "Estaba un poquito nervioso"

Jerjes , un músico y profesor de música madrileño de 35 años, es el siguiente soltero en acudir al restaurante del amor de 'First Dates' con el objetivo de encontrar a alguien con quien congeniar y llegar a enamorarse perdidamente. El soltero llega al programa acompañado de una de sus guitarras que ha fabricado y asegura que, entre otras muchas aficiones, es todo un manitas, capaz de fabricar cualquier cosa que no es "estrictamente" un instrumento musical.

Nada más verse para presentarse, Jerjes parece caer rendido a los pies de Patricia por su físico: "Patricia, físicamente, me ha encantado... No sé, yo le pondría un diez". "Físicamente, Jerjes es un chico que no me atrae, pero su estilo me complementa. Le hace más interesante, más atractivo...", cuenta Patricia al programa. Además, parece que a la chica también le gusta que su cita tenga una banda de música.