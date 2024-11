La graciosa confusión de una soltera con la profesión de su cita: ''¿Te gustan los bichos?''

Nuestro soltero cenará con Bea, una mujer de 41 años que se considera una persona con muchos valores y confiesa que en el amor no le ha ido bien porque las personas que se han cruzado en su camino no tenían los mismos valores que ella.

La cita entre ambos ha ido viento en popa , han descubierto que a los dos les encantan las motos, pero no solo eso, los dos son motoristas, algo que les ha unido un poco más. También se han sincerado sobre sus antiguas relaciones y Víctor ha descubierto que Bea lleva cinco meses soltera, algo que le ha sorprendido, pero para ella no tiene importancia porque fue una relación ''tormentosa''.

Víctor ha querido darle una segunda oportunidad a su cita: ''Me ha parecido una chica muy simpática y el plus de que sea motera me ha encantado. Hay que conocer carretera''.

''Me lo he pasado bien, he estado tranquila. Me parece una persona normal y con valores, que es muy importante para mí y el plus de motero pues mucho mejor'', ha respondido Bea confirmando querer verle de nuevo.