El soltero Mikel aprovecha la segunda oportunidad que le ha dado la vida para conocer a su chico ideal: "Alguien que no sea un muermo"

Mikel, un funcionario jubilado de Girona, es el siguiente soltero que acude al restaurante del amor de 'First Dates' con el objetivo de encontrar a alguien con el que compartir muchas experiencias. Es una persona que ha estado encantado con su trabajo y, por desgracia, también le ha tocado vivir alguna que otra experiencia traumática. "Tuve un accidente. Tenía 42 años. Me atropellaron y, a raíz de eso, me tuvieron que operar y me pusieron un implante. Por eso me he tenido que jubilar", cuenta a Carlos Sobera.