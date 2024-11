Una soltera critica la forma de ser de su cita: "Tiene una energía de cachorrito"

Sin embargo, todo parece torcerse en cuanto Tim le desvela a su cita que tiene pensado vivir una mitad del año en Estados Unidos con su familia y el resto en Sevilla. "Yo tengo muchas ganas de viajar dentro de España, pero fuera, ahora mismo, no tengo mucho interés" , detalla la soltera a las cámaras de 'First Dates'. Además, Natassja cree que podría "sacarla de quicio" estar con una persona tan viva y tan activa como lo es el profesor de inglés.

"No creo que Tim tenga la energía paternal que yo busco. Tiene una energía de cachorrito, pero no de perro guardián" , explica Natassja al programa.

Sin embargo, Natassja no querría tener una segunda cita con el profesor de inglés. Aunque si le vería como un gran amigo. "Yo no he sentido esa chispa", desvela la soltera a su pareja. Por desgracia, el amor no ha florecido entre ellos, así que cada uno toma su camino y seguirán intentando dar con la persona de sus sueños.