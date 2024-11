Ángel vuelve a 'First Dates' para dejar a su pareja: "La relación no va bien, Trini. No se puede vivir así"

Trini vuelve a 'First Dates' para mantener una segunda cita con Ángel

"Hago bien el amor con Trini porque... me he ilustrado en un libro y he sabido hacer feliz a una mujer", desvela Ángel sus secretos más eróticos a las cámaras de 'First Dates'

Un soltero llama a su amigo en medio de la cita para hablar de ella: "Está muy buena, hermano..."

Trini vuelve al restaurante en su especial 2.000 capítulos de 'First Dates' para volver a mantener una segunda cita con Ángel, la persona con la que la emparejaron y cuya cena acabó por todo lo alto con un besazo entre ellos en la sala de intimidad total. Nada más entrar por el restaurante, la que fue soltera afirma que su pareja se ha convertido en el amor de su vida: "Lo quiero bastante, aunque estemos lejos, porque él vive en Tarragona, yo en Terrassa... No nos vemos mucho", explica la cuidadora jubilada al presentador.

Trini también asegura a Carlos Sobera que, desde que conoció a Ángel, ahora se echan "un polvito a la semana". "Hace años que yo no hacía sexo con nadie. Cuando lo hice con Ángel, me gustó muchísimo. Me dejó como muerta, pero he resucitado con él", cuenta a las cámaras del programa.

Sin embargo, aunque Trini no pueda estar más contenta con Ángel, la cuidadora jubilada prefiere mantener esa relación a distancia tan peculiar y no verse más veces de las que ya lo están haciendo.

En cuanto se sienta Trini para volver a tener una segunda cita con su pareja por los 2.000 programas de 'First Dates', entra Ángel al restaurante para desvelar a las cámaras sus mayores secretos en la cama: "Hago bien el amor con Trini porque... me he ilustrado en un libro y he sabido hacer feliz a una mujer".

Ángel también no puede estar más enamorado de su pareja. Sin embargo, el que fuera soltero antes de acudir al restaurante explica a Carlos Sobera que quiere convivir con ella, aunque tiene nueve hijos. Además, sorprende a todos los presentes en cuanto desvela que quiere dejar a Trini: "Vengo a despedirme. Esto no es vivir".

En cuanto Trini y Ángel se ven las caras, la cuidadora jubilada se levanta de la mesa para darle un besazo muy tierno. "¡Amor de mi vida!", exclama la mujer. Sin embargo, esto no parece sorprenderle mucho al viudo y se prepara para contarle la situación tan dura: "La relación no va bien, Trini. No se puede vivir así".

"Nosotros, por desgracia, vivimos muy retirados. Pero, eso no quiere decir que no haya pasión. Es más, tu sabes que, cuando hacemos el amor, lo hacemos divinamente. Qué te crees, ¿que no te echo de menos? Pues claro que te echo de menos", trata de explicar Trini a Ángel.

Trini propone a Ángel estar más tiempo con su pareja para ver si consigue hacer cambiar de parecer al viudo. Sin embargo, el que fue soltero cuando vino por primera vez al restaurante del amor afirma que ella es "la cenicienta de sus hijos". "Me quiere exigir demasiado. Y yo quisiera darle lo que él quiere. Pero no puedo", desvela la cuidadora jubilada a las cámaras del programa.

Trini, en un intento más de convencer a Ángel para hacerle cambiar de parecer, le canta un tema que consigue emocionar a su pareja. "Yo te quiero", explica a 'First Dates' el residente en Tarragona. De repente, el viudo cambia de opinión y también decide interpretarle otra canción que logra emocionarle.

La segunda decisión final de Trini y Ángel

Ángel había venido con la idea de dejar definitivamente a Trini porque él no soportaba estar en una relación a distancia. Sin embargo, la pasión y el amor que ha demostrado tener la cuidadora jubilada, ha logrado hacer cambiar de parecer al viudo. "Iba a romper, pero no he roto. Me has convencido. Sentía algo por dentro que no podría contártelo", explica el que fue soltero a su pareja.