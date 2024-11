Joaquín demostró sinceridad por encima de todo y hasta bailó ‘twerking’ en su primera cita en ‘FD’

Ana , escaparatista de 61 años de Vilagarcía de Arousa, cumplirá uno de sus deseos en este especial de 2000 programas de 'First Dates' : conocerá a Joaquín , dependiente de 62 años de Madrid. La soltera vio al dependiente cuando acudió por primera vez a 'FD' y desde entonces tenía claro que le quería conocer. Y así será. Se puso en contacto con el programa de Cuatro y todo este tiempo para ella ha valido la pena: por fin cumplirá uno de sus sueños.

Joaquín , de 62 años, acudía a ‘First Dates’ bajo el mote puesto por sus amigas de “aprietadulce”. Y es que no hablamos de una persona cualquiera, sino de alguien autónomo que se hace la comida, independiente y que se plancha la ropa.

Al ver a Laura Boado por primera vez en el programa, le hacía un resumen de su vida amorosa: es un fiel creyente del amor. Por eso acudía a buscarlo a ‘First Dates’ con las ideas bien claras: quería encontrar a una compañera de viajes y aventuras, no alguien con quien “estar toda la vida”.

Una vez se sentó en la mesa, Joaquín nos dejaba a todos impresionados con una confesión que le hacía a su cita tras ser preguntado sobre si era o no “dulcero”. “Yo he sido uno de los hombres más dulces de España” , confesaba. “Mi familia tenía hasta fábrica de caramelos”, añadía.

Algo que también demostró Joaquín es sinceridad: debido a la cantidad de deportes que realizaba y tenemos claro que, seguro que sigue realizando a día de hoy, no le convencía demasiado su cita. “No está preparado su físico para las actividades que yo hago”, señalaba.

Joaquín también desvelaba en su cita de ‘First Dates’ una de sus pasiones: el automovilismo. “He estado terminando un coche clásico, del año 83 y me gusta ir a concentraciones, ir a pueblos. Me gusta viajar y conducir”, contaba Joaquín. Lo que está claro es que su pasión no es el ‘twerking’: la sala del amor daba fe de ello. Ni es uno de sus fuertes.