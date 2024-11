Trini y Ángel se dejaron llevar por la pasión y el desenfreno en su primera cita en 'First Dates': "¡Yo te doy un beso con deseo!"

Una vez sentados, Ángel confesaba que es 'muy amigo' de las canciones de Raphael y le dedicaba una a Trini en medio de la cena. Vamos, que por si ya no había química entre ellos, cantar es algo que sin duda tenían en común. Y es que si algo hizo Trini en su cita es reírse, precisamente lo que más necesitaba y quería cuando acudió por primera vez a 'First Dates'.

Pero el momentazo más sensual y único entre Trini y Ángel llegaba, sin duda, en la 'sala del amor' . Y es que allí se encontraban un papel que ponía que se tenían que dar un beso con deseo. Trini no se acordaba del día que besó a un hombre por primera vez: "Hace tantos años que he perdido ya la noción del tiempo".

Pero Ángel, sin duda, se iba a encargar de que su cita recuperase la noción del tiempo. Los dos se besaban y se besaban... y Ángel se lanzaba varias veces. Trini acababa completamente fascinada: "Me ha emocionado muchísimo... Eso es señal de que estoy viva, de que tengo todavía agilidad y... sentimientos en mi cuerpo, es lo que he sentido, que hacía años que eso no lo sentía".

La cita, como era de esperarse, ha terminado en final feliz. "Me encantas", le confesaba Trini a Ángel mientras le miraba. "¿Te encanto? A mí también me gustas", aseguraba Ángel, que explicaba que es posible que haya encontrado a la mujer correcta: "He conseguido encontrar a una persona que a lo mejor me llene mi vida". Algo que podremos comprobar, claramente, con el reencuentro que viviremos de los dos en este especial de 'First Dates'.