Las caídas más aparatosas que han tenido los solteros en 'First Dates': tropiezos y golpes contra el suelo

Durante los casi 2.000 programas que llevan en emisión, y bajo el pretexto de que el amor no entiende de límites, por el restaurante de 'First Dates' han pasado personas de todo tipo y con los gustos más variopintos . De hecho, muchos de ellos, han protagonizado algunos de los mejores momentos de la serie. Tatuajes extraños, disfraces imposibles ... esto son solo algunos de las cosas más llamativas que han llevado los solteros.

Sin embargo, hay un aspecto que suele pasar muy desapercibido y que puede crear momentazos en 'First Dates': los nervios . Una persona que no sabe gestionar sus emociones a la hora de tener una cita en 'First Dates' puede dar lugar a lapsus entre palabras, comportamientos extraños y... caídas . Estos son algunos de los mejores tropiezos que han tenido los solteros en el restaurante del amor.

Por suerte, no hubo que lamentar ningún herido. Todo siguió su curso en la cita. De hecho, esa caída final que tuvo Alexandra Scarlett fue la guinda del pastel para terminar de cautivar y enamorar a la otra persona. “Ha sido apoteósico, porque todas las grandes divas al final se han caído. Si no te has caído, no eres una de las grandes. Una fantasía”.