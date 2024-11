Un soltero sorprende a las camareras con un regalo muy especial: "Tuneo piedras..."

Josep se aventura a ir a buscar el amor en 'First Dates'

Josep, un conductor jubilado de Barcelona, es el siguiente soltero que prueba suerte en el restaurante del amor de 'First Dates' para ver si consigue encontrar a su media naranja. Se considera como una persona "muy empática", le encanta conocer a la gente y tiene "mucho humor". "Yo soy así. No pretendo ser el gracioso. Pero, como me sale natural, pues normalmente doy la tabarra", cuenta a las cámaras del programa.

Nada más llegar a la barra del restaurante, Josep sorprende a Marisa, Cristina y Laura, las camareras del programa con un regalo para cada una. "Tuneo piedras. Normalmente las dejo por la calle, el tren... Ahora en el AVE he dejado una. Excepto las que son personalizadas que las doy", explica el soltero.

Josep, además de sorprender a las camareras con unas piedras personalizadas, también deja estupefacto a Carlos Sobera en cuanto descubre que tiene el récord mundial de "comer calçots". "El concurso oficial, que es en Valls, que sale por la televisión cada año, son unos 45 minutos. Ahí me comí unos 350. Después de comer eso, una pierna de cordero empuja mucho", cuenta con cierto humor el soltero.

Entre sus otras muchas locuras, Josep llegó a casarse con una mujer que ni siquiera conocía porque ella vivía en California. "No había redes sociales, la llamé por teléfono. Le pregunté si nos casábamos. Me dijo que sí y para allí que fui. 30 años duré", detalla el conductor jubilado de Barcelona.

Carmen, una experta en finanzas que no quiere revelar su edad porque afirma que no está "acompasada con su espíritu", será la mujer con la que han emparejado a Josep. Adora la música, la lectura y la pintura, aunque la última la haya dejado porque ahora está dedicada en cuerpo y alma a su jardín.

"Habéis acertado. Es un pivón. Me encanta. Me parece un bellezón", cuenta muy alucinado Josep en cuanto se conocen ambos. Además, Josep aprovecha el momento para regalarle otra de las piedras customizadas que hace el soltero como hobbie. "Me parece un detalle muy bonito que me traigan un regalo sin conocerme de nada", explica muy sorprendida a 'First Dates'.

Nada más sentarse en la mesa, Carmen se altera un poco en cuanto cree que le han preguntado por los años que tiene: "Antes que decir mi edad, me corto las venas en directo sin anestesia ni nada porque no me identifico en absoluto". En cambio, para Josep "le da igual" la edad que tenga, el soltero está fascinado con "su figura".

En cuanto terminan de cenar, tanto Carmen como Josep entran a la sala íntima para intentar conectar aún más entre ellos. Sin embargo, la experta en finanzas no consigue encontrar esa chispa para caer rendida ante su cita. Una vez toman el postre, el conductor jubilado trata de bromear a la camarera con un billete de 500 euros falso, pero no consiguen engañar a Laura.

La decisión final de Josep y Carmen

Por parte de Josep, su cita le ha parecido maravillosa. Él se ha sentido muy cómodo con ella y hasta le gusta. Sin embargo, Carmen no parece haber llegado a encontrar esa chispa tan necesaria para poder avanzar en una posible relación. Además, busca un hombre "que viva por su zona".