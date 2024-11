Andrés vuelve a 'First Dates' en busca del amor y más libre que nunca: "Tenía un bloqueo mental muy grande"

Andrés, muy feliz y liberado, busca a un chico "normal". "En el mundo este, a la gente se le va la cabeza. Soy una persona muy coherente , en relaciones muy de cabeza. Pero ahora, o no te escribo, o no te contesto o te hago sufrir... Paso de eso ya", explica el soltero a la camarera.

" Necesito que la persona que esté conmigo entienda que yo he tenido una vida que no era la mía . De ahí nació mi hijo, que es lo que más quiero en el mundo, pero tienen que entender que van a vivir conmigo y con mi hijo", relata a las cámaras de 'First Dates'.

La cita parece torcerse aún más cuando Andrés descubre de su cita que se considera un poco "celoso" . "Yo, con los celos, no voy. Si en un momento yo tengo celos, ya directamente hablo con esa persona y le mando fuera", detalla el monitor de equitación barcelonés. "No cuentes conmigo para trabajar los fines de semana", cuenta de forma tajante Carlo en cuanto escucha que su cita dedica todos los días a su empleo.

Andrés cuenta a Carlo que tendría una segunda cita con él porque la primera la ha visto como "muy rara" y necesitaría volverse a ver para conocerle un poco más. En cambio, el promotor farmacéutico no querría estar más tiempo con el monitor de equitación porque no le ha atraído desde el primer momento. "Me gusta tener tiempo libre y, sobre todo, que una persona me dedique tiempo. No veo que tengas bastante", revela al soltero.