'El Cangrejo', la postura más salvaje patentada por una soltera de 'First Dates': "Es inmovilizarle y..."

A diferencia de otras misses, Lidia afirma que "sabe hacer raíces cuadradas" y se considera una persona que gana mucho más por su "simpatía" que por su belleza . Sin embargo, en el amor no ha estado muy agraciada. La soltera cuenta a las cámaras de 'First Dates' que "ha tenido de todo".

Además, Álvaro aprovecha las cámaras de 'First Dates' para contar una anécdota muy pícara como transfer privado: "Una vez, llevando a una chica, se complicó la cosa. La chica me gustaba y tuvimos que hacer una parada de emergencia antes de llegar al destino".

La cita rápidamente se pone más caliente en cuanto ambos empiezan a destapar las preguntas más picaronas del 'rasca del amor' de 'First Dates'. Ambos hablan sobre hacer un trío y Álvaro afirma que lo haría pero con dos chicas. Sin embargo, a Lidia no le llama mucho la idea porque se considera "muy tradicional". "Yo soy una persona muy española y me gusta la tradicionalidad y, si experimento, es para aumentar mis sensaciones. A mí una mujer no me produce una atracción sexual. Pero dos hombres sí. Creo que los tríos los dejaremos para otro momento", cuenta la soltera.