Un soltero, al ver cómo baila su cita en 'First Dates': "En la cama me la imagino como un saco de patatas"

La próxima soltera que acude a 'First Dates' en busca del amor es Angie. Tiene 68 años, es jubilada y viene desde Castelldefels, Barcelona. Asegura estar muy contenta consigo misma, se acepta con sus defectos, que todavía no los ha encontrado y se considera una mujer feliz.

Hablando con Carlos Sobera, esta soltera confesaba, que nunca ha vivido con un hombre aunque sí ha tenido varios amores importantes. Además, el presentador le preguntaba si alguna vez había estado apunto de casarse y ella desvelaba: "Era muy joven, ya casi no me acuerdo, pero pasó algo fuerte antes de la boda... ¡me dejó por un hombre!"

Antonio es su cita, tiene 71 años y viene de Tarragona. Se define como una persona alegre y un apasionado del baile: "Todo lo que tiene que ver con eso me encanta". Así mismo, es muy activo y asegura que si tiene que pegar un salto como un chaval de 20 años, lo hace sin problema.

En su primer encuentro, Angie no ha sentido la atracción que ella esperaba: "Físicamente no es mi tipo, está muy delgado y tampoco le hace gracia que sea calvo", decía la soltera admitiendo que con los años se había vuelto exigente. Para Antonio tampoco Angie es su prototipo, pero quién sabe, a lo mejor durante la cena descubren cosas que le unen y hacen que haya esa conexión.

Durante la cena, los solteros se conocían más, Antonio contaba a su cita que estuvo casado y Angie aprovechaba para decirle, que nunca había estado casada ni había vivido con un hombre porque no había surgido y porque es muy independiente. Además, revelaba, que siempre ha estado muy dedicada a la tienda de ropa que tenía y Antonio afirmaba ante las cámaras del programa: "No creo que sea una mujer fogosa y tanto tiempo soltera para una mujer que le guste el sexo".

Respecto al atuendo de Antonio, su cita, a Angie tampoco le ha gustado nada: "Este señor aunque va bien vestido, pero no me gusta ni las camisas hawaianas, ni las bambas para una cena".

La cena avanzaba y la conexión entre ellos ni está, ni se la espera. Antonio confesaba a Angie que le apasionan todos los bailes, sobre todo salsa y bachata, por el contrario la soltera afirmaba, que no baila nada y ni le gusta: "Yo no tengo ahora ninguna gracia ahora para el baile". Esta respuesta de Angie, provocaba que Antonio la viese mayor y comentaba: "La veo un poco chochona".

La pareja pasaba a una sala con más intimidad y allí comenzaba a sonar la música. Aunque Angie había comentado que no le gustaba bailar, Antonio la animaba y el soltero le enseñaba algunos pasos. Tras unos minutos de Angie haciendo esfuerzos por bailar y Antonio haciendo esfuerzos por enseñar, el soltero comentaba: "En la cama me la imagino como un saco de patatas, no la veo movida".