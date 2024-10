Los mayores rechazos que se han llevado nuestros solteros en 'First Dates': enfados, huidas y desilusiones

Descubre algunos de los rechazos más vistos de 'First Dates'

Al igual que puede haber citas maravillosas, también ocurren rechazos monumentales

'First Dates' es el programa por excelencia para aquellos solteros que quieren encontrar al amor de su vida o para los que quieren darse una segunda oportunidad y buscar una nueva media naranja. Normalmente, casi todos los que pasan por el restaurante salen muy contentos porque acaban teniendo una cita de 10 y se lo pasan en grande con la otra persona que les ha tocado.

Sin embargo, no todo en esta vida es color de rosas. Al igual que puede haber 'matches' instantáneos en los que ambos se queden prendados, pueden haber rechazos que obliguen a una de las personas a salir por la puerta del restaurante corriendo despavorida. Al fin y al cabo es normal no acabar gustando a alguien o que no encuentres esa chispa que necesitas para sentirte atraído en la cita.

Para demostrar que muchas veces las citas no salen como se esperaban, os dejamos una selección de los mayores rechazos que han recibido nuestros solteros a lo largo de estos últimos años en 'First Dates'.

Emilio acaba saliendo por la puerta de atrás al no encontrarse lo que se esperaba

Emilio, un anciano de 80 años que se considera "pertinaz y fugaz" se lleva una de sus mayores desilusiones al encontrarse con Blanca, su cita, al pensarse que le iban a emparejar "con una chica de 50 años". El soltero, nada más entrar al restaurante, se quedó congelado y apenas pudo soltar alguna palabra hacia su cita. Finalmente, consiguió armarse de valor para decirle a Blanca que no "le encaja". "Esa mujer no pega conmigo", suelta Emilio antes de salir por la puerta. Ni siquiera llegaron a tomarse algo. El soltero se fue por la misma zona por la que entró.

Marta se enfada al ser rechazada por su cita

La cita entre Marta y Daniel parecía ir viento en popa. Ambos se lo estaban pasando en grande y habían descubierto muchas cosas de los dos realmente interesantes. Sin embargo, todo se viene abajo para nuestra soltera en cuanto Daniel la rechaza durante el poste en la sala privada de 'First Dates'. "Me has parecido una chica con la que podría estar horas horas hablando, pero como amiga", le cuenta Dani en medio de la cita.

Como era de esperar, esto no le gustó nada a Marta, que se pasó el resto de la cita muy enfadada. La soltera contó a las cámaras de 'First Dates' que le dio un "bajonazo tremendo" y le dieron muchas ganas de decirle "vete a la m..." durante el transcurso de la cita.

En cuanto llegó el momento de la decisión final, Marta le contó lo mal que le sintieron aquellas palabras: "A mí es una cosa que me ha molestado y me ha cortado el rollo porque creo que no eran las maneras". Sin embargo, Daniel, al escuchar esto, se disculpó y cada uno se fue para otro lado.

María es rechazada en directo y se enfada con su cita

La cita entre Álvaro y María es de esas que no te esperabas para nada la decisión final, sobre todo para la soltera. Todo parecía ir a la perfección entre ellos durante su cena en el restaurante. Sin embargo, a la hora de decidir si se iban a volver a ver o no, Álvaro cuenta que no ha sentido esa chispa necesaria para que hubiera una segunda cita.

María, al escuchar las palabras de Álvaro, monta en cólera y le recrimina su comportamiento: "Me parece hiriente y una falta de respeto", cuenta la soltera a las cámaras de 'First Dates'. De hecho, ella prefería que la hubiera rechazado minutos antes de la decisión final y en privado, porque así ella no acabaría siendo el tema principal de las conversaciones en su trabajo. Álvaro se disculpó y, como todo el mundo, prefiere ir con la verdad por delante, por lo que se lo dijo en el momento perfecto y no después, que habría sido peor.