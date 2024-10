El piropo que lanza un soltero a las camareras de 'First Dates': "Estáis más guapas..."

Juan, un conductor de buses de 60 años, es el siguiente en buscar el amor en 'First Dates'

Juan, un conductor de autobuses madrileño de 60 años, es el siguiente en pasar por el restaurante del amor de 'First Dates' para ver si consiguen encontrar a su media naranja. Se considera "más solo que el Llanero Solitario" y busca una chica que le haga volverse a enamorar. "Que me haga sentir especial. Creo que a todo el mundo le hace falta y, en mi caso, lo necesito", cuenta el soltero a Carlos Sobera.

Juan cuenta a las cámaras de 'First Dates' que hace cuatro años que no "se come un colín" y bromea con su estado civil: "No me llama ni la de Vodafone para que me cambie de línea". Nuestro soltero comparte su vida con cuatro perros y está buscando a una mujer para estar con ella hasta el fin de sus días.

Victoria, una informática de la misma edad que Juan será la cita de nuestro soltero. Una señora que adora viajar: "Para mí es una droga. Me he tirado mes y medio por Asia y creía que me iba a cansar", cuenta a las cámaras de 'First Dates'.

En cuanto se ven las caras, Victoria es la primera en dar su veredicto sobre Juan: "No es mi tipo. No es una persona en la que yo me fijaría". Una vez que brindan por ellos, Carlos Sobera los lleva hacia su mesa para empezar la cita y el soltero aprovecha para lanzar un piropo a las camareras de 'First Dates'. "Estáis más guapas que en la tele", cuenta Juan.

Durante la cena, Juan le cuenta a Victoria todos los animales que tiene: "Cuatro perros y tres gatitos". Este aspecto de nuestro soltero tampoco parece impresionar a su cita. "¿Qué hace con cuatro perros? Cuando tú tienes una hija mayor le dejas la nevera llena y le hago bizum para que vaya comiendo", revela a las cámaras del programa. Además, Victoria cuenta que tuvo una perrita que acabó regalando porque la interrumpía a la hora de viajar y descubrir mundo.

Para Juan, en cambio, los animales son muy importantes: "Me puede faltar en la nevera de todo y como lo que haya, pero a ellos que no les falte su comida y su pienso porque tienen el ingrediente fundamental: afecto y cariño incondicional".

Además, Juan considera que Victoria no ha estado "abierta" durante la cita. "Tenía una relación y es por eso, posiblemente, por lo que de alguna manera yo he perdido conexión. Ella no me ha preguntado nada. No sabe ni la edad que tengo. No sabe nada de mí ni me ha preguntado nada", desvela el soltero a las cámaras del programa.

La situación entre Juan y Victoria no parece ir a buen puerto. En cuanto llegan al reservado de 'First Dates', tratan de conectar bailando. Incluso, nuestro soltero trata de sorprender a Victoria con una joya, pero no parece surtir efecto.

La decisión final de Juan y Victoria en 'First Dates'

Sobre si tendrían una segunda cita, Victoria es la primera en decirle que no se volverían a ver las caras. "Me has encantado. Eres un tío encantador, pero cuando un tío es muy majo, es un amigo".