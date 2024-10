Un soltero aburre a su cita de 'First Dates' con el monotema del gimnasio: "Hago otras cosas en la vida"

Dos solteros muy deportistas prueban a encontrar el amor en 'First Dates'

Carlos nos enseña que significa ser un 'gym rat'

Sonia tiene muchas ganas de encontrar el amor, a sus 28 años, esta soltera acude a 'First Dates' para dar con esa media naranja que hasta ahora no ha conocido. Se considera una chica con mucha paciencia en su trabajo de integradora social, pero asegura que fuera del trabajo es una persona con bastante carácter. Le gusta el ámbito de la gente con discapacidad porque muestran un enfoque de la vida diferente al que estamos acostumbrados.

En el amor confiesa, que hasta ahora no ha tenido suerte, como ha dicho ella "ficha poco y encima ficha mal". Ahora está muy de moda estar con alguien pero sin buscar algo serio y ella no quiere estar con un hombre para luego no llegar a nada. Su chico ideal es un hombre que se cuide y siga un estilo de vida saludable.

Un soltero que busca una 'gym rat'

Carlos es su cita, tiene 28 años, es operario y un amante del gimnasio. Además, señala, que busca una 'gym rat' (persona obsesionada con el gimnasio): "Si vives en el gimnasio tendrás que compaginarte con una chica que también sea similar a ti, si es una chica que no sabe ni lo que es una pesa, está la cosa un poco mal".

Sonia, al ver a su cita, no le ha gustado nada y comentaba: "¡Vaya cuadro! es un chaval demasiado moderno para mi gusto". Para Carlos, el primer encuentro con Sonia no ha sido tan impactante y aunque esperaba otra cosa, si le ha gustado: "Me suelen gustar más las morenas, quizás lo tenía tan idealizado, aunque me ha gustado".

Durante la cena, Carlos ha comenzado hablar sobre el tema gimnasio y todas las preguntas que hacía a su cita eran sobre eso. Sonia, por su parte, contestaba sin problema, pero a la tercera o cuarta pregunta sobre el gimnasio, se cansaba y decía: "El chaval se ha venido arriba con el monotema del gimnasio y un ratito está bien, pero no toda la cena, hago otras cosas en la vida, no hay que obsesionarse".

Sonia intentaba cambiar de tema, pero todas las conversaciones con su cita acababan en proteínas e hidratos. Sus caras durante la cita era un poema, mientras su cita seguía hablando sobre el gimnasio.

Otro tema a tocar ha sido el color de pelo morado de Carlos, él ha dicho que estaba encantado y que todo el mundo le ha dicho que le quedaba muy bien, pero su cita no pensaba lo mismo: "Ala, eres la primera persona que me dice que no le gusta".

La decisión final

Antes de tomar la decisión final, Carlos pedía ir al baño y llamaba a una amiga suya para comentarle la cita. En ese momento, Sonia lo aprovechaba para decirle a Laura que "no sabía muy bien donde meterse" porque no le había gustado.