Una soltera para los pies a su cita cuando le hace una pregunta sobre sexo: "No voy a hablar de eso porque luego nuestros hijos lo ven"

El restaurante más famoso del amor vuelve a abrir sus puertas en una nueva edición de ' First Dates' . En esa ocasión lo visita Encarna , que a sus 80 años no pierde la esperanza de encontrar a su media naranja. Es una florista jubilada de Girona y asegura que ella lleva su coche, tiene su piso y aunque tiene a sus hijos, confiesa que le hace falta algo de compañía.

Sin embargo, después de estar un rato hablando, Eladio hace una pregunta relacionada con el amor y el sexo que Encarni no se toma nada bien: "Yo no hablo de eso y menos en la primera cita , que luego nuestros hijos lo ven". Eladio, al ver la reacción tan cortante de Encarna, asumía haber metido la mata, pero apuntaba: "Yo sigo siendo activo".

Así mismo, para calmar el malestar de Encarna, Eladio admitía haberse metido en camisa de once varas y dejaba el tema. Por su parte, Encarna aclaraba, que no era que no le gustase su cita, sino que no lo conoce, pero que si se conocen más pues ya se verá.