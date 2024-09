La respuesta de un soltero sobre las películas de Harry Potter 'escandaliza' a su cita: "Se han equivocado"

Adrià y Edna se han conocido en 'First dates'. Y a pesar de que ella representaba físicamente lo que a él más le gusta, ella llegaba a la siguiente conclusión: "Me gusta Adrià para una amiga".

En su llegada al restaurante del amor, Adrià explicaba que no tenía ningún prototipo definido pero, de tener que escoger, le gustaban más "las pelirrojas delgaditas". Edna encajaba en ese perfil pero al ver a Adrià no sintió esa chispa que necesitaba sentir.

"Necesito fijarme y notar esa chispa. Ese 'es este, lo noto'. Es que le he visto y no he notado nada. Muy majo pero no", confesaba ella. En la cita, Edna llevó la voz cantante haciendo preguntas. Y cuando le preguntó por sus aficiones, se quedo 'en shock' al descubrir algo.