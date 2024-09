Una soltera se queda pasmada al saber que su cita ha cumplido su sueño: "Conocí a Sabina y tomamos algo"

Vanessa se describe como una mujer a la que no le gusta el contacto físico pero que sin embargo es "muy tocona cuando me gusta un hombre", explicaba. En 'First dates', conocía a Franco , un argentino con el que mantuvo mucho las distancias pero que logró que al final se acercase.

Por su parte, Vanessa extraña el campo. "Madrid no me gusta nada. Ni en verano ni en invierno. Yo creí a las afueras y echo mucho de menos eso", le explicó a su cita. Franco decía que tenía una sensación agridulce con Madrid porque a menudo también extrañaba el ajetreo y los ruidos de una gran ciudad.

"Yo siempre digo una frase de Joaquín Sabina, que me gusta mucho, que es 'Me bajo en Atocha, me quedo en Madrid", pero lo que más le llamó la atención a Vanessa fue la revelación que le hizo el argentino: "Yo conocí a Sabina. Me tomé algo con él y con su mujer, Jimena"