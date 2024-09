La sorprendente propuesta de 'Coleti' a Gema: ""Si no tienes compromiso en los próximos 25 años..."

Gema , quiromasajista de 49 años, que tiene una cabina de masajes de estética, pero se enfoca en “masajes más emocionales”. Destaca su nueva afición por las motos: “Es un momento que me dedico para mí, me está aportando algo nuevo y muy bonito”.

Ambos compartían sus hobbies, él le contaba que tiene moto como ella, pero que se siente ciclista. “Eso no me llama la atención, pero no es incompatible”, reaccionaba ella, que el contaba cuáles fueron sus inicios como motera, algo que le gustaba a él: “Me gusta estar en la calle y creo que ella, en eso, me aporta mucho”.