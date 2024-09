Arturo oposita a bombero pero no se considera "ningún ligón porque ser un ligón es basarse más en los resultados y a mí me gusta más fluir y pasarlo bien. Y pasándolo bien te llega todo solo", decía. En su entrada en 'First dates', Carlos Sobera le preguntó por qué corriente se dejaba guiar a sus 20 años y el soltero le sorprendió con su respuesta.

Lo mismo le explicaría después Arturo a Lucía en su cita. "Sí creo que muchos comportamientos los hacemos por cómo vivíamos hace 300.000 años en la sabana. Este no es nustro hábitat. Hacemos cosas que no están de acuerdo a la ciudad", defendió. Lucía al final prefirió quedarse con las preguntas de toda la vida, como qué tal le había ido en el amor o qué viaje tenía pendiente.

Tras una divertida cita en la que Arturo y Lucía acabaron bailando sevillanas en un reservado, los jóvenes coincidieron en la química que tuvieron. "Sí tendría una segunda cita porque he estado muy cómoda, me he reído y muy confiada", confesó ella. "Sí la tendría porque me ha transmitido mucho y me he reído mucho", correspondió él.