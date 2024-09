Diego sufre un lapsus y se olvida del nombre de su cita: "¡Que no me llamo así!"

Patricia, de 27 años , es una estudiante de Bellas Artes que ama la música. Es de Madrid pero vive en Cuenca, donde estudia la carrera mencionada anteriormente porque está una de las mejores universidades en dicho campo. "Me dedico a la performance. Es una idea entre teatro y Bellas Artes", informaba.

La joven de 27 años acudía a 'First Dates' como homenaje a un amigo suyo que tenía y que falleció, y que acudió al programa de Cuatro hace un tiempo: "Era una persona muy importante. Le echaba mucho tiro a la vida y era muy valiente". "Esto va por Kike", decía Carlos Sobera, mirando a cámara y rindiéndole su particular homenaje él también.

Por otro lado está Diego, de 31 años . Un artista en toda regla. Se considera una persona "extrovertida y bastante culo inquieto", además de alguien "creativo". Un Diego que le recordaba a Patricia a un chico con el que estuvo y con el que "no acabó muy bien la cosa". Los dos no podían esconder sus nervios al conocerse y verse por primera vez.

Sin duda hemos vivido un momentazo cuando Diego le llamaba por otro nombre: "Venga suelta prenda Cristina". Patricia se quedaba a cuadros: "¡Que no me llamo Cristina!". Y se lo tomaba de la mejor manera posible: "No pasa nada...".