La curiosa forma de vestir de Liam deslumbra a su cita: "Me encantan tus orejitas"

Lion, un estudiante de maquillaje y caracterización de 20 años ha acudido a 'First dates' para poder encontrar el amor. El presentador le ha saludado en el recibidor y le ha preguntado un poco sobre su vida amorosa. Lion ha explicado que no ha tenido mucha suerte en el amor.

"Estuve pasando por un trastorno alimenticio y al no estar bien mentalmente no me fue tan bien en las relaciones", ha confesado el estudiante de maquillaje. Por otro lado, ha comentado que siempre ha tenido relaciones con chicos cis, por lo que ahora le apetece abrirse más con personas más alternativas.

Por la puerta del restaurante más famoso de la televisión ha entrado Liam, un dibujante de 20 años que ha venido con una vestimenta un tanto peculiar. Sin embargo, Lion se ha sentido muy atraído por el estilo de su cita: "Me encantan tus orejitas. Tengo las mismas orejitas en marrón".

Carlos Sobera les ha pedido que pasaran al comedor para disfrutar de la cena y los dos han comenzado a conocerse un poco más. Lion y Liam se han dado cuenta de que tenían muchas cosas en común, ya que ambos se han dado cuenta de que jugaban con el mismo personaje en el juego de LoL (League of Legends).

"Literalmente somos iguales, somos clones. Es como yo, pero con las orejas puestas que yo me las he dejado en casa", ha explicado Lion. Por otro lado, ambos han comentado que eran chicos trans y han estado encantados de compartir su dura experiencia: "Es más fácil entenderte con alguien que ha vivido la misma experiencia que tú", ha señalado Liam.

El dibujante le ha subrayado a Lion que lo ha pasado muy mal, ya que sus padres al principio no le entendían y no le apoyaban. "Es muy triste que unos padres no te acepten al principio", ha explicado Lion. Tras esto, los dos se han alegrado al cumplir años en septiembre, uno el 24 y otro el 26.

La decisión final de Liam y Lion en 'First dates'

La cena que han tenido Liam y Lion ha sido una de las mejores de 'First dates', ya que ambos se han ido conociendo poco a poco y se han dado cuenta de que tenían muchas cosas en común. Ambos se han sentado y se han sentido muy a gusto para confesarse que quería seguir conociéndose.

Lion ha señalado que quiere tener una segunda cita con Liam para hablar de todo lo que se les ha quedado pendiente en la cena: "Me ha faltado más tiempo para conocerle. Me he sentido muy cómodo". Por parte de Liam también ha habido intenciones de seguir hablando con Lion.