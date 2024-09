Jesús se revela al escuchar el consejo de Lourdes para que deje de fumar: "¿Ahora eres médica también?"

La cita entre Lourdes y Jesús ha ido del mal en peor porque han descubierto que no tenían nada en común

Lourdes le ha aconsejado a Jesús para que deje de fumar: "Lo que tienes que hacer es cuidarte"

El restaurante más romántico de la televisión ha abierto sus puerta a Lourdes, una cocinera jubilada de 69 años que ha venido a encontrar el amor después de llevar 20 años separada de su marido. Lourdes le ha explicado a Carlos Sobera que venía buscando a un hombre para que la hiciese compañía.

Por la puerta de 'First dates' ha aparecido Jesús, un comercial jubilado de 72 años. En cuanto Lourdes ha visto entrar a Jesús ha mirado hacia el camarero de la barra y le ha hecho un gesto para indicarle que no le había gustado su cita. Sin embargo, la cocinera se ha levantado para saludarle amablemente.

Lourdes ha indicado que lo que más le ha llamado la atención es que llevaba los pantalones algo sucios: "Cuando le he visto no me ha gustado ya. No venía ni acorde vestido, los pantalones no están muy limpios". A Jesús tampoco le ha gustado su cita: "De cara es muy mona... pero pesará 120 kilos fácilmente".

Por otro lado, Lourdes le ha preguntado a Jesús si bebía o fumaba y él ha respondido que lo hacía de vez en cuando. Esto ha sido otro impedimento para que las flechas del amor no hiciesen efecto en Lourdes: "Busco un hombre que no beba y que no fume". Tras esto, Carlos Sobera les ha pedido que pasasen a cenar al restaurante.

Jesús ha preguntado si les llevaban las copas a la mesa, pero el presentador le ha dicho que la tenía que llevar él. Lourdes se ha sorprendido cuando Jesús ha pedido que le llevasen la copa a la mesa: "¿Pretendes que te lleve la copa?" Ese detalle ha terminado de desilusionar más a Lourdes.

Durante la cena, Lourdes ha confesado que ha pasado por el quirófano hasta 25 veces por problemas de salud. Jesús se ha quedado impactado con el número de veces que ha tenido que ser intervenida: "Para mí que se ha pasado un pelín". En la cita también han sacado el tema del deporte.

Lourdes se ha escandalizado cuando Jesús ha asegurado de que el deporte es malo para las personas. Ella ha comentado que se hizo amiga de una gallega e iban a andar 8 kilómetros por la playa. Jesús ha confesado finalmente que tenía la columna mal, por lo que Lourdes ha sacado la conclusión de que tampoco podía bailar.

Sin embargo, Jesús ha explicado que sabía bailar muy bien. Lourdes no se ha creído a su acompañante: "Miente, yo pienso que no sabe bailar". La cena ha ido cada vez a peor porque Lourdes no ha sentido ninguna conexión con Jesús: "No tenemos nada que ver el uno con el otro. No hay nada que me haya gustado".

¿Se irán juntos Lourdes y Jesús tras su horrible cita en 'First dates'?