Pascual le desvela a su cita el secreto para mantenerse así de joven a su edad: "Me baño en el mar, no me ducho y me pongo crema hidratante"

Es entonces cuando Pascual le desvelaba a Lola su secreto para conservarse así con 72 años: "Agua del mar. Me baño, no me ducho y me pongo mi crema hidratante". Rápidamente Lola le preguntaba si el agua de sal no le molestaba, a lo que Pascual respondía que "no": "Al revés. Absorbe. Es un truco de belleza". De hecho, Pascual necesita un baño diario, algo que según él es muy recomendable. Un Pascual que bromeaba: "Cuando entro al mar la tengo fantástica. Cuando entro al agua fría no la encuentro. Y después, me la encuentro cuando meo".