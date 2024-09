Convertimos en meme un momentazo en el hotel: "Me sangran los oídos"

Al principio Álvaro parecía estar satisfecho con su cita, tanto que hasta llegó a cantarle una canción en directo y a capela. Un gesto que ella no se tomó muy bien y rechazó al instante. “Me sangran los oídos, mira, no lo he pasado tan mal en mi vida”, aseguraba ella.

La cita no acabó como ellos esperaban, pero ambos dejaron grandes momentazos. Laura Garkas se ha puesto en la piel de Álvaro y Nerea en su cita. ¿Quieres revivir algunos de los momentazos de 'First Dates Hotel'? ¡Dale Play para descubrirlo!

Los motes cariñosos, como "bombón" o "cariño" no son de su agrado, a ella prefiere que le llamen por su nombre. Anya confesó que no tiene tabúes en el sexo. Su cita, Quico, es un masajista erótico, algo que ella no termina de entender. "No llega a ser sexo explícito, es masaje genital. Consiste en conectar con la energía sexual de la otra persona", explicó Quico. Laura Garkas revive uno de los momentos de la cita en 'First Dates Hotel' ¡Dale Play!