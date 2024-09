La divertida cita de Juani y Pepe en 'First dates', con bailes incluidos: "Yo soy arrítmico total"

En 'First dates' hay todo tipo de citas y en esta ocasión ha llegado al restaurante más famoso de la televisión Pepe, un jubilado de 70 años de Córdoba. Casi al instante ha abierto la puerta de la recepción Juani, una dependienta de 66 años . Los dos han podido conocerse en el programa para ver si surgía la chispa del amor.

Ambos se han saludado y lo primero que ha hecho Pepe ha sido piropearla diciéndola que era muy guapa y simpática. Carlos Sobera les ha invitado a pasar al comedor para disfrutar de la velada. Los dos han hecho caso al presentador de 'First dates' y se han sentado a cenar.

Pepe y Juani se han empezado a conocer y lo primero que han contado han sido sus vidas pasadas. En medio de las explicaciones, ambos han hablado también de las exparejas que han tenido. Tras esto, han enumerado los distintos trabajos que han tenido . Juani le ha comentado a Pepe que el oficio que tenga le da igual: "No soy interesada para nada".

"Para la edad que tiene me parece un hombre atractivo y limpio", ha asegurado Juani sobre su acompañante en 'First dates'. La cita ha ido viento en popa y hasta han hablado de verse fuera del programa porque viven muy cerca, ya que los dos son de la provincia de Córdoba.

El programa después les ha invitado a pasar al reservado, donde había música puesta. Pepe y Juani han comenzado a bailar, pero él ha asegurado que no era buen bailarín: "Yo soy arrítmico total". Eso no le ha importado nada a Juani y no ha parado de reírse: "El hombre tiene voluntad y tira para adelante".