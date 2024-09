Sigrid explica cómo se define y conecta desde el primer momento con Anais: "Tengo un vínculo fuera y nada me va a reprimir"

Sigrid: "Es como que estoy haciendo un papel todo el rato porque soy autista"

Sigrid, actriz de doblaje y cantautora de Barcelona, es una chica transexual y asegura que, aunque parece que es una persona muy sociable, no es así: "Es como que estoy haciendo un papel todo el rato porque soy autista. Si me quito la máscara, Sigrid sería una chica muy antisocial", señala en 'First Dates'.

"Soy poliamorosa, tengo un vínculo ahora mismo y vengo a conocer a una persona más que esté en mi vida. Tiene que ser una persona no comunicativa que entienda las no monogamias y que tenga un poco de paciencia con el autismo", contaba Sigrid en 'First Dates' sobre lo que estaba buscando.

Por otro lado está Anais, educadora social de 26 años, que contaba también lo que busca: "Entiendo el amor como eso, da igual qué tipo de vinculo tengas, no tiene por qué reprimir mi libertad y la manera de la que yo quiero ser. Estoy en una relación no monógama precisamente por eso, para no oprimirme o no hacer lo que a mí me apetezca por estar con un vínculo".

La cita entre Sigrid y Anais

Al verse por primera vez, las sensaciones eran buenas: "Me da buena vibra", decía Sigrid al ver a Anais. La conversación entre ellas fluía en todo momento, hablando de todo tipo de cosas y conectando desde el primer instante. Anais aseguraba que Sigrid tenía lo que busca en alguien: "Me gusta que se diferencia del resto, que tenga su sello propio".

Una vez sentadas, Sigrid le confesaba que era autista: "Intento ser la versión mejor de mí cada día". Además, le señalaba que se había sentido muy cómodo al contárselo. Y añadía lo siguiente: “Soy una chica trans y he pasado de tener los genes de mi padre a tener los genes de mi madre”.

