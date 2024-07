Un soltero de ‘First Dates’ presume de habilidades: “Si me das otra cita te enseño como trabaja un Guardia Civil con la porra”

A Vicky le vuelve loquita Justin Bieber “es mi crush desde que tenía melenilla”. Era una chica a la que le gustaba mucho la fiesta y salir, pero está viviendo una época de cambio a una vida más saludable . Tuvo dos accidentes de tráfico muy grandes “ me quedé dormida al volante ”. Está buscando a un chico orientado a su nuevo estilo de vida “me gustan los que tienen pinta de arruinarme la vida, pero que sean unos buenazos”. Por lo que Carlos Sobera ha tenido claro que su cita no tenía que ser un cayetano.

Agustín, su cita en ‘First Dates’ tiene claro que a las chicas les gustan sus ojos azules y que las suele gustar “mi forma de hacer el acto”. De cayetano no tiene nada y al ver a Vicky ha sentido que era guapísima “me ponen las chicas con gafas”. También le ha fascinado su trasero y sin previo aviso le ha soltado un “que si quieres queso”. Vicky se ha quedado sorprendido y le ha dicho que si eso era un dicho de la zona de Extremadura y él le ha dicho que sí. La ha invitado a conocer su tierra, pero no le ha especificado que “queso es leche con nata”.